தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 28) சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்தது.
கடந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் இருந்தது. 5 நாள்களில் சவரனுக்கு ரூ. 2,080 குறைந்து, வெள்ளிக்கிழமை சவரன் ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனையானது.
இதையடுத்து, வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 100 உயர்ந்து ரூ.14,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ரூ. 1,13,600-க்கும் விற்பனையானது.
வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று(ஏப். 27) தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 130 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,100-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ .2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
தினமணி செய்திச் சேவை
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
தினமணி செய்திச் சேவை