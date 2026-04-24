தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்து வரும் சூழலில் திங்கள்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ரூ.14,300-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,14,400-க்கும் விற்பனையானது.
தொடர்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை விலையில் எவ்வித மாற்றமின்றி விற்பனையானது. புதன்கிழமை சவரனுக்கு, ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,14,000-க்கும், நேற்று வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.720 குறைந்து ரூ.1,13,280-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 24) கிராமுக்கு ரூ. 60 குறைந்து ரூ.14,100-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Summary
In Chennai, the price of ornamental gold decreased by Rs. 480 per sovereign on Friday.
தொடர்புடையது
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு: இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
ரூ. 14,000 -க்குக் கீழ் தங்கம் விலை! ஒரேநாளில் சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்தது! மாலை நிலவரம்...
