ரூ. 14,000 -க்குக் கீழ் தங்கம் விலை! ஒரேநாளில் சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்தது! மாலை நிலவரம்...

இன்று மாலை தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

தங்கம் விலை. - கோப்புப்படம்.
Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:10 am

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மார்ச் 19) காலை சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்த நிலையில் மாலை ரூ. 3,200 குறைந்துள்ளது.

சென்னையில் கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது.

தொடர்ந்து 4-ம் நாளாக இன்று(வியாழக்கிழமை) காலையும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனையானது. கிராமுக்கு ரூ. 270 குறைந்து ரூ. 14,300 ஆக இருந்தது.

தொடர்ந்து இன்று மாலையும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. சவரனுக்கு மேலும் ரூ. 3,200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,200-க்கு விற்பனை ஆகிறது. கிராமுக்கு மேலும் ரூ. 400 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,900-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை இன்று ஒரேநாளில் ரூ. 5,360 குறைந்துள்ளது. இதன் மூலமாக தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 14,000-க்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது.

வெள்ளி விலை இன்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,65,000-க்கும் விற்பனையானது. இன்று மாலை வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, அமெரிக்க டலர் மதிப்பு அதிகரிப்பு(இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி) உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை குறைந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

5-ம் நாளாக தங்கம் விலை குறைந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 4,640 குறைந்தது! வெள்ளி கிலோ ரூ. 20,000 குறைவு!!

தங்கம் விலை உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைவு!

