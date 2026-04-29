ஒரே நாளில் தங்கம் விலை ரூ. 1,600 குறைந்தது!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 29) ஒரே நாளில் மொத்தம் ரூ. 1,600 குறைந்துள்ளது.
கடந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் இருந்தது. 5 நாள்களில் சவரனுக்கு ரூ. 2,080 குறைந்து வெள்ளிக்கிழமை சவரன் ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனையானது.
இதையடுத்து, வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ரூ. 1,13,600-க்கு விற்பனையானது.
இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ. 1,13,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது
இதனைத் தொடர்ந்து, தங்கம் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து விற்பனையான நிலையில், இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 150 குறைந்து ரூ. 13,950-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மாலை வர்த்தகம் நிறைவடையும் தருவாயில் மீண்டும் குறைந்துள்ளது.
சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,900-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை காலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும் கட்டி வெள்ளி(ஒரு கிலோ) ரூ. 2.60 லட்சத்துக்கு விற்பனையாகிறது.
In Chennai, the price of ornamental gold has dropped by a total of Rs. 1,600 in a single day today (April 29).
