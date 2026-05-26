ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!

சென்னை : தமிழகத்தில் அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இதையடுத்து, ஏற்கெனவே திட்டமிட்டடிருந்தபடி 4 முதல் 12 வரையிலான வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூன் 1-ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படாது.
முன்னதாக, தமிழகத்தில் நிகழாண்டு ஏப். 23-இல் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெற்றதால் அதற்கு முன்னதாக மாணவா்களுக்கு தோ்வுகளை நடத்தி விடுமுறை விடப்பட்டது. இதையடுத்து 1 முதல் 9-ஆம் வரையிலான வகுப்புகளுக்கு ஏப். 17-ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை விடப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வெய்யில் தாக்கத்தின் நிலவரம் குறித்து வானிலை ஆய்வு மையத்திடம் அறிக்கை கேட்கப்பட்டு அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் முதல்வரிடம் கலந்து பேசி பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் தெரிவித்திருந்தாா்.
இந்த நிலையில், கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு இன்று (மே 26) மாலை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
Summary
schools will reopen on June 4, following the conclusion of the summer holidays.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.