தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (மே 1) சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்துள்ளது.
இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஏப். 27-இல் சவரனுக்கு ரூ.240 உயர்ந்து ரூ.1,13,840-க்கும், ஏப். 28-இல் ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனையானது.
தொடர்ந்து, ஏப்.29-இல் சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,11,200-க்கு விற்பனையான நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை விலை மாற்றமின்றி விற்பனையானது.
பின்னர், மாலை நேரத்தில் விலை உயர்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 200 உயர்ந்து ரூ.14,100-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,400-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,050-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
In Chennai, the price of ornamental gold has decreased by Rs. 400 per sovereign today (May 1).
