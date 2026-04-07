தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு: இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 7) சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்துள்ளது.
பல்வேறு சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த வாரம் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,440 உயர்ந்தது. அதைத் தொடர்ந்து திங்கள்கிழமை காலை கிராமுக்கு ரூ.140 குறைந்து ரூ.13,810-க்கும், சவரன் ரூ.1,10,480-க்கும் விற்பனையானது.
இதையடுத்து, மாலையில் வர்த்தகம் நிறைவடைவதற்கு முன்பு விலை மீண்டும் உயர்ந்து கிராமுக்கு ரூ.180 உயர்ந்து ரூ.13,990-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,440 உயர்ந்து ரூ.1,11,920-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,10,880-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 130 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,860-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2.55 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
In Chennai, the price of ornamental gold has decreased by Rs. 1,040 per sovereign today (April 7).
