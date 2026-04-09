தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?

சென்னையில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு வியாழக்கிழமை ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையாவது குறித்து...

தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்தது.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 5:27 am

சென்னை: சென்னையில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு வியாழக்கிழமை ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஏப். 6-இல் தங்கம் விலை பவுன் ரூ.1,11,920-க்கும், ஏப். 7-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,10,880-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.340 உயா்ந்து ரூ.14,200-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.2,720 உயா்ந்து ரூ.1,13,600-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.14,000-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலையும் தொடா்ந்து ஏற்றம் இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.260-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2.60 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Today Gold and Silver Price Update: How much did the price per sovereign drop today..?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!!

தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்தது!

தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்தது!

வெள்ளி கிலோ ரூ. 15,000 குறைவு! தங்கம் எவ்வளவு?

வெள்ளி கிலோ ரூ. 15,000 குறைவு! தங்கம் எவ்வளவு?

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு!! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு!! இன்றைய நிலவரம்!

