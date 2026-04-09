தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?

சென்னை: சென்னையில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு வியாழக்கிழமை ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஏப். 6-இல் தங்கம் விலை பவுன் ரூ.1,11,920-க்கும், ஏப். 7-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,10,880-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.340 உயா்ந்து ரூ.14,200-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.2,720 உயா்ந்து ரூ.1,13,600-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.14,000-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையும் தொடா்ந்து ஏற்றம் இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.260-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2.60 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Today Gold and Silver Price Update: How much did the price per sovereign drop today..?
