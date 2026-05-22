தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.1,18,240-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த மே 18-ஆம் தேதி பவுன் ரூ.1,18,000-க்கும், மே 19 பவுனுக்கு ரூ.960 உயா்ந்து ரூ.1,18,960-க்கும், மே 20 புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.960 குறைந்து ரூ.1,18,000-க்கு விற்பனையானது.
இதைத் தொடா்ந்து, வியாழக்கிழமை விலை கிராமுக்கு ரூ.60 உயா்ந்து ரூ.14,810-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.480 உயா்ந்து ரூ.1,18,480-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ரூ.14,780-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.1,18,240-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ.295-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 உயா்ந்து ரூ.2.95 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Gold and Silver Price Update: How much did the price per sovereign drop today?
