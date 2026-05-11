தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்

வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,100க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல 18 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,770க்கும் சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.94,160க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மாறாக வெள்ளி விலை மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.285க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,85,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
திருமணத்துக்கு ஓராண்டுக்குத் தங்கம் வாங்கவேண்டாம் என நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி நேற்று அறிவுறுத்தியிருந்த நிலையில் இன்று அதன் விலை சற்று குறைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Gold prices have slightly decreased today (Monday), the first day of the week.
