தங்கம் விலை மீண்டும் குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை.
படம்: பிடிஐ
அதன்படி, 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,600க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,08,800க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதே போல 18 காரட் தங்கம் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.55 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,345க்கும் சவரனுக்கு ரூ.440 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,760க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேசமயம் வெள்ளி விலை எந்த மாற்றமும் இன்றி ஒரு கிராம் ரூ.250க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,50,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய நாடுகளுக்கிடையே நிலவி வரும் போர்ப் பதற்றம் காரணமாக சமீபகாலமாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
