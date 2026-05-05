தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 5) சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்துள்ளது.
மேற்கு ஆசிய போர்ப் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த மே 2-ஆம் தேதி தங்கம் கிராமுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்து ரூ.14,000-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையானது.
தொடா்ந்து, வாரத் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.14,000-க்கும், சவரன் ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,560-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 180 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,820-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
In Chennai, the price of ornamental gold has decreased by Rs. 1,440 per sovereign today (May 5).
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?
தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு: இன்றைய நிலவரம்!
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு