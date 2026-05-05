தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை தொடர்பாக...

Updated On :5 மே 2026, 10:45 am IST

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 5) சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்துள்ளது.

மேற்கு ஆசிய போர்ப் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.

கடந்த மே 2-ஆம் தேதி தங்கம் கிராமுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்து ரூ.14,000-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையானது.

தொடா்ந்து, வாரத் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.14,000-க்கும், சவரன் ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,560-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 180 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,820-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

In Chennai, the price of ornamental gold has decreased by Rs. 1,440 per sovereign today (May 5).

