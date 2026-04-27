வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,840- க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் கிராமுக்கு ரூ. 30 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,230 - க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதேசமயம் வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு மாற்றமின்றி ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வாரத்தின் முதல் நாளே தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்திருப்பது மக்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேற்கு ஆசியப் போர் உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் தொடர்ந்து மாற்றம் நிலவி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The price of gold jewelry has increased in Chennai today (Monday), the first day of the week.
தொடர்புடையது
தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம் விலை அதிரடி குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
வீடியோக்கள்
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
தினமணி செய்திச் சேவை
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை