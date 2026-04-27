Dinamani
ஜப்பானில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 6.2 ஆகப் பதிவு நீட் தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு: மன அழுத்தத்தைப் போக்க உதவி எண் அறிமுகம்!தஞ்சை பெரியகோயில் தேரோட்டம் கோலாகலம்!தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! இளநிலை நீட் தேர்வு: இணையத்தில் ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு!
/
தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

News image

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம்! - கோப்புப்படம்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 4:19 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி, சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,840- க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் கிராமுக்கு ரூ. 30 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,230 - க்கும் விற்பனையாகிறது.

அதேசமயம் வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு மாற்றமின்றி ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வாரத்தின் முதல் நாளே தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்திருப்பது மக்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேற்கு ஆசியப் போர் உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் தொடர்ந்து மாற்றம் நிலவி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The price of gold jewelry has increased in Chennai today (Monday), the first day of the week.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

