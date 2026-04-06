தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 4:27 am

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

ஈரான் போர், உலக பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை சமீப நாள்களில் ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்து ரூ, 1,10,480-க்கும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 140 குறைந்து ரூ. 13,810-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதனிடையே வெள்ளியின் விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 255 -க்கும், கிலோ ரூ. 2,55,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

On this Monday, the first day of the week, the price of jewelry gold in Chennai has dropped drastically.

