ஆதிக்கவாதிகளையும் அடிமைகளையும் எதிர்த்து போராடி வெல்வோம்! முதல்வர் ஸ்டாலின் சூளுரை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைவு
தங்கம் விலை அதிரடி குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம் பற்றி...

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 4:19 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் திங்கள்கிழமை ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 1,12,480-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 1,13,760, புதன்கிழமை ரூ. 1,14,560, வியாழக்கிழமை ரூ. 114,880 எனத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை காலை ஒரு சவரனுக்கு . 1,200 அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 14,210 -க்கும் ஒரு சவரன் ரூ. 113,680 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை இரண்டாவது நாளாக மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,75,000 ஆகும்.

