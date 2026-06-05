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தங்கம், வெள்ளி விலை இன்றும் குறைந்துள்ளது: எவ்வளவு?

சென்னையில் தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்துள்ளது தொடர்பாக...

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ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்துள்ளது - கோப்புப்படம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 10:29 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.1,15,440-க்கு விற்பனையானது.

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த ஜூன் 1-இல் கிராம் ரூ.14,500-க்கும், பவுன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனையாது. தொடா்ந்து, ஜூன் 2,3 ஆகிய இரு நாள்கள் விலையில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி அதே விலைக்கு விற்பையான நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ரூ.14,480-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.1,15,840-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.14,430-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,15,440-க்கும் விற்பனையாகிறது.

அதேபோல், வெள்ளி விலையும் சற்று குறைந்துள்ளது. வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.285-க்கு விற்பனையான நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை கிராமும் ரூ.5 குறைந்து ரூ.280-க்கும், கிலோவுக்கு (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2.80 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold, Silver today price in Chennai (June 5)

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