கொட்டும் மழை... கோயம்பேட்டில் ஆய்வு செய்த முதல்வர் விஜய்!

சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று (ஜூலை 27) ஆய்வு மேற்கொண்டார். சென்னையில் பரவலாக மழை பெய்துவரும் நிலையில் கையில் குடை பிடித்தவாறு முதல்வர் ஆய்வு செய்தார்.
ஆய்வின்போது, மழையில் தனக்காக சாலையில் காத்திருந்த மக்களை நோக்கிச் சென்று கையசைத்தார். அவருக்கு வழிநெடுகிலும் இருபுறமும் காத்திருந்து மக்கள் உற்சாக வரவேற்பளித்தனர்.
Summary
Chief Minister joseph Vijay conducts an inspection in the rain!
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