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தமிழ்நாடு

சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மேயர் பிரியா புகார்! எதற்கு தெரியுமா?

சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மேயர் பிரியா புகார் அளித்துள்ளது தொடர்பாக...

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மேயர் பிரியா - x / mayor priya

Updated On :6 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சமூக வலைதளத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தொல்லை தருவதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மேயர் பிரியா புகார் அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் இளம் மேயர் என்று அறியப்படும் சென்னை மேயர் பிரியா, இன்று சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஒரு புகார் கொடுத்துள்ளார்.

சில மர்ம நபர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து அவதூறாக பேசுவதாகவும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் புகார் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்பாக வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக சிலர் தொடர்ந்து தொல்லை தருவதாகவும் தனது புகைப்படங்களைத் தவறாகச் சித்தரித்து வெளியிடுவதாகவும் புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் தான் பேசிய விடியோக்களையும் வைத்து மர்ம நபர்கள் அவதூறு பரப்புவதாகக் கூறியுள்ளார்.

காவல்துறையினர் விரைந்து இந்த மனு மீதான விசாரணையைத் தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

Summary

Mayor Priya lodges a complaint at the Chennai Police Commissioner's office

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