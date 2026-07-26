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சினிமா

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 7:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்.

இந்தப்படம் ஆகஸ்டு 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் புரமோஷன் பணிகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.

இந்தநிலையில், படத்தில் சூர்யா பாடிய விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் 2 வது பாடலான 'வெட்டிங்' பாடல் வெளியானது.

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