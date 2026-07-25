ரோஜா வந்தாளே... வெளியானது சூர்யாவின் வெட்டிங் பாடல்!

நடிகர் சூர்யா பாடிய விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் 2-வது பாடல் வெளியானது.
இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். இப்படம் ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் புரமோஷன் பணிகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.
ஏற்கனவே, இப்படத்தின் டீசர் மற்றும் முதல் பாடல் ஆகியவை வெளியாகி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பைக் கொடுத்தது. முக்கியமாக, சஞ்சய் விஸ்வநாத் என்கிற சூர்யா தன்னைவிட 20 வயது குறைந்த பெண்ணைக் காதலிக்கும் கதை என்பதால் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்றே தெரிகிறது.
தற்போது, நடிகர் சூர்யா தமிழ், தெலுங்கில் பாடிய இப்படத்தின் 2-வது பாடலான வெட்டிங் சாங் வெளியாகியுள்ளது. இதனை, நடிகர் கென் எழுத, ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். பாடலில் சூர்யாவின் நடனமும், குரலும் ரசிகர்களை ஈர்த்து வருகிறது.
The second song from the movie Viswanath and Sons, sung by actor Suriya, has been released.
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