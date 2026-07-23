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நடிகர் சூர்யா பாடிய விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2-வது பாடலின் புரோமோ!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2-வது பாடலின் புரோமோ வெளியீடு...

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நடிகர் சூர்யா

Updated On :23 ஜூலை 2026, 5:21 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தில் நடிகர் சூர்யா பாடிய பாடலின் புரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி தயாரிப்பில் இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். இப்படம் ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. நாயகியாக மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில், சூர்யாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் 2-வது பாடலான 'வெட்டிங் சாங்' பாடலின் புரோமோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

முழுப்பாடல் வருகிற ஜூலை 25 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடிகர் கென் எழுதிய இப்பாடலை சூர்யா பாட, ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

The promo for the song sung by actor Suriya in the movie Viswanath and Sons has been released.

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