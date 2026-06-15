விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் முதல் பாடல் அப்டேட்!

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
தெலுங்கின் முன்னணி இயக்குநரான வெங்கி அட்லுரி தற்போது சூர்யாவின் 46-வது படமான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தில் சூர்யா தொழிலதிபராக நடிக்கிறார். தன்னைவிட 20 வயது குறைவான நாயகியின் காதலை ஏற்க மறுக்கும் நாயகனின் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
கதாநாயகியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். ராதிகா, ரவீனா தண்டன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடல் வருகிற ஜூன் 17 ஆம் தேதி வெளியாகும் என புரமோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர். ஜிவி இசையமைக்க, மமிதா ஆடுவதற்கு வந்த காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
An update has been released regarding the first song from actor Suriya's film Viswanath and Sons.
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