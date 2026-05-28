விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்பட வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெலுங்கின் முன்னணி இயக்குநரான வெங்கி அட்லுரி தற்போது சூர்யாவின் 46-வது படமான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தில் சூர்யா தொழிலதிபராக நடிக்கிறார். தன்னைவிட 20 வயது குறைவான நாயகியின் காதலை ஏற்க மறுக்கும் நாயகனின் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
கதாநாயகியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். ராதிகா, ரவீனா தண்டன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
படத்தின் அறிமுக போஸ்டர்கள் மற்றும் டீசர் ஆகியவை வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு இன்று அறிவித்துள்ளனர்.
சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியாகி பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ள நிலையில் வியாபாரமாக விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Viswanath & Sons: Release Date Announcement
