குடும்ப ரசிகர்களைக் கவரும் புதிய இணையத் தொடர்! வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு குறித்து...

பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இணையத் தொடர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

குடும்ப ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் 'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ என்ற இணையத் தொடர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகரும் இயக்குநருமான போஸ் வெங்கட் 'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ என்ற புதிய இணையத் தொடரில் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

மேலும் இந்தத் தொடரில் காயத்ரி சாஸ்திரி, நிகிலா சங்கர், லுதுஃப், கிஷோர், ஷ்ரவ்னிதா ஸ்ரீகாந்த், சித்தார்த் பாபு, பிரமோதினி, நம்ரிதா, ராஜ் அய்யப்பா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.

இந்த இணையத் தொடருக்கு மணிகண்டன் ராமமூர்த்தி ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டுள்ளார்.

வெவ்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் 4 சகோதர, சகோதரிகளின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் குடும்பத்தில் நிகழும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை மையப்படுத்தி, நகைச்சுவை கலந்து இந்தத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.

போலீஸ் போலீஸ் மற்றும் வேர மாரி ஆஃபிஸ் உள்ளிட்ட இணையத் தொடர்களை இயக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்த சிதம்பரம் மணிவண்ணன் இந்தத் தொடரை இயக்குகிறார்.

இவர், ஆன்மீகத் தொகுப்புப் படமான 'அனந்தா' படத்தில் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவுடன் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், 'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ இணையத் தொடர், ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வரும் மே 27 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இணையத் தொடரின் டிரைலர் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

Summary

The web series 'Brothers and Sisters' has been produced with the aim of appealing to family audiences.

