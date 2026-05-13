ஹார்ட் பீட் - 3 இணையத் தொடர் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்! வெளியீடு எப்போது?

ஹார்ட் பீட் - 3 இணையத் தொடர் வெளியீடு குறித்து...

News image

ஹார்ட் பீட் - 3 இணையத் தொடர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹார்ட் பீட் - 3 இணையத் தொடரின் படப்படிப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் முதல் பாகத்துக்கு கிடைத்த வரவேற்பையடுத்து இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப்பட்டது. இரண்டாம் பாகமும் மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இதையடுத்து, மூன்றாம் பாகம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

தீபக் சுந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் டெலி ஃபேக்ட்ரி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் 3வது சீசன் விரைவில் ஒளிபரப்பாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

முந்தைய சீசன்களில் நடித்த நடிகை அனுமோள், கார்த்திக் குமார், தீபா பாலு, யோகலக்‌ஷ்மி, தாபா, சாருகேஷ், ராம், சபரிஷ், சர்வா உள்ளிட்டோர் மூன்றாம் பாகத்திலும் நடிக்கிறார்கள்.

தீபா பாலு கோமா நிலைக்கு சென்றதுடன், ஹார்ட் பீட் - 2வது சீசன் நிறைவடைந்தது. இதற்குப் பிறகான கதை எப்படி இருக்கும் என்று, ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் இரண்டாம் பாகத்தை இரவு விழித்திருந்து ரசிகர்கள் பார்த்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Filming for the web series 'Heart Beat 3' has begun.

’விலங்கு’ குழுவின் புதிய இணையத் தொடர் அறிவிப்பு!

போஸ் வெங்கட் நடிக்கும் புதிய இணையத் தொடர்!

காவல் நிலையத்தை மையப்படுத்தி புதிய இணையத் தொடர்!

ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலர்!

