காவல் நிலையத்தை மையப்படுத்தி புதிய இணையத் தொடர்!

காக்கி சர்க்கஸ் இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

காக்கி சர்கஸ் இணையத் தொடர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 9:00 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காவல் நிலையத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய இணையத் தொடர் காக்கி சர்க்கஸ்.

இந்த இணையத் தொடரில் நடிகர்கள் முனிஸ்காந்த் - சுபாஷ் செல்வம் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

சிறைக்குள் இருக்கும் சாமி உண்டியலில் உள்ள பணம் திருடு போகிறது. அந்தப் பணத்தை திருடியது யார்? என்பதை கண்டுபிடிக்கும் காவல் துறை விசாரணையை மையப்படுத்தி, இந்தத் தொடர் நகைச்சுவை பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தொடரில் முனிஸ்காந்த், சுபாஷ் செல்வம், ராஜேஷ் மாதவன், கௌதமி நாயர், அம்ருதா, மருதுபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

அமீன் பாரிஃப் இந்தத் தொடரை இயக்கியுள்ளார். ரைஸ் ஈஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் சார்பில் ஸ்ரீநிதி சாகர் தயாரித்துள்ளார்.

காக்கி சர்க்கஸ் இணையத் தொடர் தமிழ் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் நாளை(ஏப். 10) ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

தற்போது, போலீஸ் போலீஸ், தூள் பேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இணையத் தொடர்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வரும் நிலையில், காக்கி சர்க்கஸ் இணையத் தொடர் மக்கள் மனங்களை வெல்லுமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

Summary

Kaakee Circus is a new web series centered around a police station.

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
