போஸ் வெங்கட் நடிக்கும் புதிய இணையத் தொடர்!

போஸ் வெங்கட் நடிக்கும் புதிய இணையத் தொடர் குறித்து...

'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ இணையத் தொடர் - படம்: X/jio hotstar

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:04 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகரும் இயக்குநருமான போஸ் வெங்கட் 'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ என்ற புதிய இணையத் தொடரில் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

மேலும் இந்தத் தொடரில் காயத்ரி சாஸ்திரி, நிகிலா சங்கர், லுதுஃப், கிஷோர், ஷ்ரவ்னிதா ஸ்ரீகாந்த், சித்தார்த் பாபு, பிரமோதினி, நம்ரிதா, ராஜ் அய்யப்பா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த இணையத் தொடருக்கு மணிகண்டன் ராமமூர்த்தி ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டுள்ளார்.

வேர மாறி ஆஃபீஸ் மற்றும் வேர மாரி லவ் ஸ்டோரி இணையத் தொடர்களை இயக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்த சிதம்பரம் மணிவண்ணன் இந்தத் தொடரை இயக்குகிறார்.

இவர் இயக்கிய உப்பு புளி காரம் என்ற இணையத் தொடருக்கும் தனி ரசிகர்கள் இருந்தனர். இந்தத் தொடரில் பொன்வண்ணன், வனிதா, ஆயிஷா, நவீன், அஷ்வினி, தீபிகா, கிருஷ்ணா, ஃபரினா, தீபக் பரமேஷ் மற்றும் ராஜ் அய்யப்பா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து இருந்தனர்.

இவர், ஆன்மீகத் தொகுப்புப் படமான 'அனந்தா' படத்தில் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவுடன் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றி இருந்தார்.

இந்த நிலையில், 'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ இணையத் தொடர், ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் விரைவில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

Summary

Actor and director Bose Venkat is starring in a new web series titled 'Brothers and Sisters'.

தொடர்புடையது

மணப்பாறையில் மமக வேட்பாளருக்காக நடிகா் போஸ் வெங்கட் வாக்கு சேகரிப்பு!

மணப்பாறையில் மமக வேட்பாளருக்காக நடிகா் போஸ் வெங்கட் வாக்கு சேகரிப்பு!

காவல் நிலையத்தை மையப்படுத்தி புதிய இணையத் தொடர்!

காவல் நிலையத்தை மையப்படுத்தி புதிய இணையத் தொடர்!

கைவிடப்படும் சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட் பிரபு திரைப்படம்?

கைவிடப்படும் சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட் பிரபு திரைப்படம்?

ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலர்!

ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலர்!

வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு