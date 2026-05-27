கல்யாண கலாட்டா... கசின்ஸ் அண்ட் கல்யாணம்ஸ் இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி!

கல்யாண வீட்டில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை மையப்படுத்தி கசின்ஸ் அண்ட் கல்யாணம்ஸ் இணையத் தொடர் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.
26 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆறு உறவினர்களின் வாழ்க்கையைச் சுற்றி நடக்கும் ஏழு திருமணங்கள் மூலம் ஒரு காதல் மலர்கிறது.
இந்தக் காதல் கதையை பிரதானப்படுத்தி இந்தத் இணையத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.
'கசின்ஸ் அண்ட் கல்யாணம்ஸ்' தொடரை விஷ்ணு சந்திரன் மற்றும் கண்ணன் தாமரைக்குளம் ஆகியோர் இயக்கியுள்ளனர். சித்தார்த் பாபு, நைனிடா மரியா, கிருஷ்ணா விஜயச்சந்திரன் மற்றும் மன்யா மல்லிகா ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்து பெரியவர்களாக மாறும் பயணத்தை நகைச்சுவை மற்றும் கலகலப்பான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் உடன் பார்க்கும் தொடராக 'கசின்ஸ் அண்ட் கல்யாணம்ஸ்' உள்ளது.
குடும்ப பிணைப்பு, கல்யாண வீட்டில் நடைபெறும் கலாட்டா, உறவுகளுக்குள் நடக்கும் பிரச்னைகள் ஆகிய அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் தொடர் மே 29 ஆம் தேதி முதல் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகிறது.
ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இந்தத் தொடரின் புதிய நான்கு எபிசோடுகள் வெளியாகும். மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் 'கசின்ஸ் அண்ட் கல்யாணம்ஸ்' இணையத் தொடர் வெளியாக உள்ளது.
Summary
The web series Cousins and Kalyanam, centered around events taking place at a wedding house, is set to be released on the Jio Hotstar OTT platform.
