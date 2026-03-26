ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலர்!
ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...
ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலரில்...
ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலரில்...
உலகப் புகழ் பெற்ற ஹாரி பாட்டர் கதைகளின் அடிப்படையில் உருவாகியுள்ள இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
எழுத்தாளர் ஜே.கே. ரௌலிங் எழுதிய ஹாரி பாட்டர் கதைகள் நாவல்களாகவும், திரைப்படங்களாகவும் உலகளவில் மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்றன.
உலகின் பல்வேறு மொழிகளிலும் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்ட ஹாரி பாட்டர் நாவல்கள் மற்றும் திரைப்படங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஹாரி பாட்டர் நாவல்களில் இருந்து ஆழமான கதைத் தழுவலுடன் புதிய நடிகர்கள் நடிக்கும் இந்த இணையத் தொடரை எச்.பி.ஓ. நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் மார்க் மைலாட் இயக்கியுள்ள “ஹாரி பாட்டர் அண்டு தி ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஸ்டோன்” இணையத் தொடரின் டிரைலர் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 26) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஹாரி பாட்டர் நாவல்களின் அனைத்து பாகங்களும் ஒவ்வொரு சீசன்களாக உருவாகவுள்ள நிலையில், முதல் சீசன் வரும் 2026 கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...