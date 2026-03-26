ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலர்!

ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...

ஹாரி பாட்டர் இணையத் தொடரின் டிரைலரில்...

Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:37 pm

உலகப் புகழ் பெற்ற ஹாரி பாட்டர் கதைகளின் அடிப்படையில் உருவாகியுள்ள இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

எழுத்தாளர் ஜே.கே. ரௌலிங் எழுதிய ஹாரி பாட்டர் கதைகள் நாவல்களாகவும், திரைப்படங்களாகவும் உலகளவில் மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்றன.

உலகின் பல்வேறு மொழிகளிலும் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்ட ஹாரி பாட்டர் நாவல்கள் மற்றும் திரைப்படங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஹாரி பாட்டர் நாவல்களில் இருந்து ஆழமான கதைத் தழுவலுடன் புதிய நடிகர்கள் நடிக்கும் இந்த இணையத் தொடரை எச்.பி.ஓ. நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் மார்க் மைலாட் இயக்கியுள்ள “ஹாரி பாட்டர் அண்டு தி ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஸ்டோன்” இணையத் தொடரின் டிரைலர் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 26) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஹாரி பாட்டர் நாவல்களின் அனைத்து பாகங்களும் ஒவ்வொரு சீசன்களாக உருவாகவுள்ள நிலையில், முதல் சீசன் வரும் 2026 கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

விஜய் சேதுபதியின் முத்து என்கிற காட்டான் டிரைலர்!

விஜய் சேதுபதியின் முத்து என்கிற காட்டான் டிரைலர்!

மார்டல் காம்பட் 2 தமிழ் டிரைலர்!

மார்டல் காம்பட் 2 தமிழ் டிரைலர்!

போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

மீனா நடிக்கும் புதிய இணையத் தொடரின் டிரைலர்! வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

மீனா நடிக்கும் புதிய இணையத் தொடரின் டிரைலர்! வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026