54 நாடுகளில் டிரெண்டிங்... அசத்தும் மேட் இன் கொரியா!
மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் குறித்து...
நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியான மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் புதிய டிரெண்டிங்கில் இடம்பெற்றுள்ளது.
நித்தம் ஒரு வானம் படத்தின் இயக்குநர் ரா. கார்த்திக் இயக்கத்தில் உருவான மேட் இன் கொரியா திரையரங்குகளில் வெளியாகாமல் நேரடியாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி மொழி உள்பட 12 மொழிகளில் மார்ச் 12 ஆம் தேதி வெளியானது.
தமிழ்நாட்டின் சிறிய கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாயகியான பிரியங்கா மோகன், கொரிய கலாசாரத்தின் மீதுள்ள ஈர்ப்பால் தென் கொரியாவிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டு, அங்கு சந்திக்கும் சவால்களை மையப்படுத்தி ’பீல் குட்’ பாணியில் இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.
ஓடிடி வெளியீட்டிலேயே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் உலகளவில் 1 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வைகளைப் பெற்று தமிழின் வெற்றிகரமான நெட்பிளிக்ஸ் திரைப்படம் என்கிற பெயரைப் பெற்றுள்ளது.
மேலும், நெட்பிளிக்ஸில் உலகளவில் டாப் 10 பட்டியலிலும் 54 நாடுகளில் தொடர்ந்து டிரெண்டிங்கிலும் இடம் பிடித்து இப்படம் அசத்தியுள்ளது. பிரியங்கா மோகனின் நடிப்பும் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளதால் அவருக்கும் பெயர் சொல்லும் படமாகவே இது அமைந்துள்ளது.
