எல்ஐகே - ஓடிடியிலாவது வரவேற்பு கிடைக்குமா?

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான எல்ஐகே திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் எல்ஐகே.
முற்றிலும் ஏஐ, ரோபோ தொழில்நுட்ப விஷயங்களைக் கொண்டு கதையாக உருவான இப்படம் கடந்த ஏப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
வசூல் ரீதியாக இப்படம் ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டாலும், படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.
இந்த நிலையில், எல்ஐகே திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று வெளியாகியுள்ளது. திரையரங்க வெளியீட்டில் விமர்சனங்களைச் சந்தித்த இப்படம், ஓடிடியிலாவது கவனம் பெறுமா என படக்குழுவினர் காத்திருக்கின்றனர்.
The movie LIK, starring actor Pradeep Ranganathan, has been released on OTT.
