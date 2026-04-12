கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்ற எல்ஐகே!

எல்ஐகே திரைப்படம் எதிர்பார்த்த திருப்தியைக் கொடுக்கவில்லை என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் எல்ஐகே. முற்றிலும் ஏஐ, ரோபோ தொழில்நுட்ப விஷயங்களைக் கொண்டு கதையாக உருவான இப்படம் ஏப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
புதுமையான விஷயங்களைக் கதைக்குள் பொருத்தினாலும் கதையாகவும் திரைக்கதையாகவும் சோர்வைத் தரும் காட்சிகள் இருந்ததாலும் எங்கும் உணர்வுப்பூர்வமாக மாறாததாலும் இப்படம் எதிர்பார்த்த திருப்தியைக் கொடுக்கவில்லை என பிரதீப் ரசிகர்கள் ஆதங்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால், இப்படம் வசூலாகவும் பிரதீப்பின் முந்தைய படங்களை நெருங்காது என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
