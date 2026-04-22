எல்ஐகே - பிரதீப்பின் முதல் தோல்வி?

பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்ஐகே திரைப்படம் போதிய வரவேற்பு கிடைக்காமல் வெற்றியைப் பெறவில்லை.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் எல்ஐகே. முற்றிலும் ஏஐ, ரோபோ தொழில்நுட்ப விஷயங்களைக் கொண்டு கதையாக உருவான இப்படம் ஏப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
புதுமையான விஷயங்களைக் கதைக்குள் பொருத்தினாலும் கதையாகவும் திரைக்கதையாகவும் சோர்வைத் தரும் காட்சிகள் இருந்ததாலும் எங்கும் உணர்வுப்பூர்வமாக மாறாததாலும் இப்படம் எதிர்பார்த்த திருப்தியைக் கொடுக்கவில்லை என பிரதீப் ரசிகர்கள் ஆதங்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், வசூல் ரீதியாக இப்படம் ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டாலும் திரையரங்கு டிக்கெட் விற்பனைகள் சிறப்பாக இல்லையென்றே கூறப்படுகின்றன.
இதனால், ரசிகர்களும் பிரதீப் ரங்கநாதனின் முதல் தோல்விப்படமாக இதுவே இருக்கும் என கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். பிரதீப் அடுத்ததாக மீண்டும் மைத்ரி மூவிஸ் நிறுவனத்தில் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Pradeep Ranganathan's film LIK failed to achieve success, as it did not receive a sufficient reception.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு