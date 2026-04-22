விஜய்க்கே வாக்கு! மறைமுகமாகக் கூறிய பிரபல நடிகர்!

நடிகர் விஜய்க்கு வாக்களிக்கப் போவதை பிரபல நடிகர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தேர்தல் பிரசாரங்கள் ஓய்ந்துவிட்டாலும் தமிழகத்தை ஆள்வது யார் என்கிற பரபரப்பு பேச்சுகளுக்கு பஞ்சமில்லை. சமூக வலைதளங்களில் கூட்டணி மற்றும் தனித்து தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் கட்சிகளுக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் இருந்துகொண்டேதான் இருக்கின்றன.
தமிழகத்தில் நாளை (ஏப். 23) வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளதால் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றும் பலரும் தங்களின் சொந்த ஊருக்குத் திரும்புகின்றனர். ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக பல இளைஞர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் வாக்கு செலுத்து சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், நடிகர் அருண் விஜய் வாக்களிக்க சென்னையை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறேன் என இன்ஸ்டாகிராமில் புகைப்படம் வெளியிட்டுத் தெரிவித்திருந்தார்.
அதில், விஜய்யின் ’விசில் போடு’ பாடலைப் பின்னணியில் ஒலிக்கச் செய்திருப்பதால் அருண் விஜய்யும் தவெகவுக்கே வாக்களிக்க உள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனைக் கண்ட விஜய் ரசிகர்கள் அருண் விஜய்யின் பதிவை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
A famous actor has mentioned that he intends to vote for actor Vijay.
