விஜய்க்கே வாக்கு! மறைமுகமாகக் கூறிய பிரபல நடிகர்!

பிரபல நடிகரின் பதிவு குறித்து...

தவெக தலைவர் விஜய் - tvk

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 11:27 am

நடிகர் விஜய்க்கு வாக்களிக்கப் போவதை பிரபல நடிகர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தேர்தல் பிரசாரங்கள் ஓய்ந்துவிட்டாலும் தமிழகத்தை ஆள்வது யார் என்கிற பரபரப்பு பேச்சுகளுக்கு பஞ்சமில்லை. சமூக வலைதளங்களில் கூட்டணி மற்றும் தனித்து தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் கட்சிகளுக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் இருந்துகொண்டேதான் இருக்கின்றன.

தமிழகத்தில் நாளை (ஏப். 23) வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளதால் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றும் பலரும் தங்களின் சொந்த ஊருக்குத் திரும்புகின்றனர். ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக பல இளைஞர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் வாக்கு செலுத்து சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், நடிகர் அருண் விஜய் வாக்களிக்க சென்னையை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறேன் என இன்ஸ்டாகிராமில் புகைப்படம் வெளியிட்டுத் தெரிவித்திருந்தார்.

அதில், விஜய்யின் ’விசில் போடு’ பாடலைப் பின்னணியில் ஒலிக்கச் செய்திருப்பதால் அருண் விஜய்யும் தவெகவுக்கே வாக்களிக்க உள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனைக் கண்ட விஜய் ரசிகர்கள் அருண் விஜய்யின் பதிவை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

A famous actor has mentioned that he intends to vote for actor Vijay.

வென்று வா தலைவா... தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நடிகர் சிபி சத்யராஜ் கடிதம்!

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பிரசாரம்! விஜய்க்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி!

Vote For TVK! ரசிகர்களுக்கு பதிலளித்த நடிகர் ஜெய்!

கருப்பு படத்தின் அடுத்த பாடலைப் பாடும் பிரபல நடிகர்! யார் தெரியுமா?

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

1 மணி நேரம் முன்பு
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

22 மணி நேரங்கள் முன்பு