பிரபல நடிகர் திலீப் ராஜ் மாரடைப்பால் மரணம்!

நடிகர் திலீப் ராஜ் மறைவு...

நடிகர் திலீப் ராஜ்

Updated On :22 நிமிடங்கள் முன்பு

பிரபல கன்னட நடிகர் திலீப் ராஜ் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னட சினிமாவில் பிரபல நடிகராக இருந்தவர் தீலிப் ராஜ் (47). தொலைக்காட்சித் தொடர்கள் மூலம் வரவேற்பைப் பெற்றவர் 2005-ல் பாய் ஃபிரண்ட் திரைப்படம் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமானார். மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ்குமாரின் பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான மிலானாவில் (milana) வில்லனாக திலீப் நடித்திருப்பார்.

நாயகனாக, வில்லனாக, முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் என இதுவரை 25க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்த திலீப் ராஜ் இன்று மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் போல் குறைவான வயதிலேயே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு திலீப் மறைந்த செய்தி, ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவரது மறைவுக்கு பலரும் இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

The death of popular Kannada actor Dileep Raj due to a heart attack has caused shock.

த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் அப்டேட்!

