காமராஜரைப் போல மு.க.ஸ்டாலினும்... பிரகாஷ் ராஜ் கருத்து!

திமுக தோல்வி பற்றி நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் பதிவிட்டுள்ளார்.

மு.க.ஸ்டாலின் / பிரகாஷ் ராஜ்

Updated On :5 மே 2026, 8:37 am IST

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கி நள்ளிரவையும் கடந்து நீடித்தது.

234 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து அதிகாரபூர்வமாக முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

திமுக சார்பில் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்தது அரசியல் அரங்கில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் ஸ்டாலின் தோற்றது பற்றி தனது வருத்தங்களைத் தெரிவித்துள்ளார். அதில், “வணக்கம் தமிழ்நாடு. காமராஜர் தோற்றார். மு. க. ஸ்டாலின் தோற்றிருக்கிறார். சமூகம் ரசிகர் மயமாகி இருக்கிறது. அரசியல் மயமாகவில்லை என்பது நிரூபணமாகிறது. அரசியல் விழிப்புணர்வு செய்பவர்களின் பணி என்பது எப்போதும் எதிர்க்கட்சி பணிதான். தொடர்ந்து பயணிப்போம். வெற்றி பெற்றவர்களின் மக்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துகள்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

திமுக ஆதரவாகத் தொடர்ந்து பேசி வந்த பிரகாஷ் ராஜ் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Actor Prakash Raj has posted about the DMK's defeat

