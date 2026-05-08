த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் அப்டேட்!

நடிகர் மோகன்லால் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் நாளை (மே.9) மாலை வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜீத்து சோசப் இயக்கத்தில் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகி மலையாளத் திரையுலகில் பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற த்ரிஷ்யம், த்ரிஷ்யம் 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் வேறு மொழிகளிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டும் வெற்றிபெற்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் அதே கூட்டணியில் இப்படத்தின் மூன்றாவது பாகமான ‘த்ரிஷ்யம் - 3’ உருவாகியுள்ளது. இதனை, ஆசீர்வாத் சினிமாஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இந்தப் படம் நடிகர் மோகன்லாலின் பிறந்த நாளான மே 21 ஆம் தேதி த்ரிஷ்யம் - 3 வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலர் நாளை (மே.9) வெளியாகுமென நடிகர் மோகன்லால் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.
Summary
Actor Mohanlal starring Drishyam 3 Trailer Update!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
த்ரிஷ்யம் - 3 டீசர்!
மோகன்லால் - 366 படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!
த்ரிஷ்யம் - 3 வெளியீடு தள்ளிப்போகிறதா?
வீடியோக்கள்
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை