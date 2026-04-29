த்ரிஷ்யம் - 3 டீசர்!

த்ரிஷ்யம் - 3 டீசர் வெளியீடு....

மோகன்லால் - Dinamani

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 12:28 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மோகன்லால் நடிப்பில் உருவான த்ரிஷ்யம் - 3 திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகி மலையாளத் திரையுலகில் பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற இந்தத் திரைப்படங்கள் வேறு மொழிகளிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வெற்றிபெற்றன.

இதனைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் அதே கூட்டணியில் இப்படத்தின் மூன்றாவது பாகமான ‘த்ரிஷ்யம் - 3’ உருவாகியுள்ளது. இதனை, ஆசீர்வாத் சினிமாஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தப் படம் வருகிற ஏப்ரல் 2 அன்று பான் இந்திய மொழிகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழுவினர் அறிவித்திருந்தனர்.

ஆனால், வளைகுடா நாடுகளில் ஏற்பட்ட போர் பதற்றம் காரணமாக நடிகர் மோகன்லாலின் பிறந்த நாளான மே 21 ஆம் தேதி த்ரிஷ்யம் - 3 வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், படத்தின் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். முதல், இரண்டாம் பாகத்தை நினைவுப்படுத்தும் காட்சிகளுடன் இது வெளியாகியுள்ளது.

The teaser for the film Drishyam 3, starring Mohanlal, has been released.

திருட மட்டும்தான் தெரியும்... கர டிரைலர்!

திருட மட்டும்தான் தெரியும்... கர டிரைலர்!

லெனின் பாண்டியன் டிரைலர்!

த்ரிஷ்யம் - 3 புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

மனிதனுக்கும் சாத்தானுக்கும் இடையே கடவுளுக்கு என்ன வேலை? பள்ளிச்சட்டம்பி டீசர்!

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

