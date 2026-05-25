நஸ்லனின் மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

நடிகர் நஸ்லன் நடிப்பில் உருவான மாலிவுட் டைம்ஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
மலையாளத் திரைத்துறையில் வளர்ந்துவரும் நட்சத்திர நடிகரான நஸ்லன் பிரேமலு மூலம் பெரிதாக கவனிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து வெளியான ஆலப்புழை ஜிம்கானா படமும் வணிக ரீதியான வெற்றியைப் பெற்றது.
தற்போது, மாலிவுட் டைம்ஸ் என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். சினிமா மீது ஆர்வமான நாயகன் சிறந்த ஹாரர் படங்களை இயக்கும் முயற்சிகளாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
இதனை அபினவ் சுந்தர் இயக்க, ஆஷிக் உஸ்மான் தயாரித்துள்ளார். ஜூன் 5 ஆம் தேதி வெளியாகும் இப்படத்தின் டீசர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
The teaser for the film Mollywood Times, starring actor Naslen, has been released.
