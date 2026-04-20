திருட மட்டும்தான் தெரியும்... கர டிரைலர்!

தனுஷின் கர டிரைலர்....

நடிகர் தனுஷ் - kara

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 5:57 am

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் வருகிற ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ், ஜெயராம், கருணாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். வங்கிகளைக் கொள்ளையடிக்கும் நாயகனாக தனுஷ் நடித்துள்ளது காட்சிகளில் தெரிகிறது. 1991 ஆம் ஆண்டு வளைகுடா நாடுகளின் மீதான ஈரானின் தாக்குதலால் ராமநாதபுரத்திலிருந்த கிராமம் எப்படி பாதிப்புக்கு உள்ளானது என்கிற கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

ஓட்டைப் பிரிச்சு உள்ள இறங்கறதைத் தவிர வேற ஒன்னும் எனக்குத் தெரியாது என்கிற தனுஷின் வசனம் அவர் திருடனாக இருந்தவர் என்பதைச் சொல்வதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

The trailer for the film Kara, starring actor Dhanush, has been released.

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

22 மணி நேரங்கள் முன்பு