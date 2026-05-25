கர ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு!

கர திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி...

நடிகர் தனுஷ்

Updated On :25 மே 2026, 2:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷ் நடித்த கர திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

போர் தொழில் படத்தின் இயக்குநரான விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த கர திரைப்படம் கடந்த ஏப். 30 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்திற்குக் கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்ததால் வணிக ரீதியாகவும் ரூ. 50 கோடி மட்டுமே வசூலித்து தோல்விப்படமானது.

விமர்சன ரீதியாகவும் ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்ததால் தனுஷ் ரசிகர்கள் தங்களின் அதிருப்தியைப் பதிவு செய்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், கர திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற மே 28 ஆம் தேதி தமிழ் உள்பட பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The OTT release date for the film Kara, starring actor Dhanush, has been announced.

ஓடிடியில் தனுஷின் கர எப்போது?

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

