Dinamani
அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 2% உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்கிறேன்; செயல்பட முடியாதவர்கள் விலகலாம்! மு.க. ஸ்டாலின் மே மாத மகளிர் உரிமைத் தொகை விரைவில் கிடைக்கும்! முதல்வர் விஜய்கேரள முதல்வராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு! தாத்தா, பாட்டியைக் கொன்று எரித்த பேரன்! மதுபோதையில் விபரீதம்!மாணவர்களுக்கு ரூ. 1,000 உதவித் தொகை வரவுவைப்பு! நாளை மகளிர் உரிமைத் தொகை?சீனாவில் ஷி ஜின்பிங்குடன் டிரம்ப் சந்திப்பு! சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு செப். 30 வரை தடை: மத்திய அரசுஓவர்டன் விலகல்! சிஎஸ்கே அணிக்கு மேலும் பின்னடைவு!
/
செய்திகள்

ஓடிடியில் தனுஷின் கர எப்போது?

கர திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...

News image

கர திரைப்படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / தனுஷ்.

Updated On :34 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

போர்த்தொழில் படத்தின் இயக்குநரான விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ’கர’. இப்படம், ஏப்ரல் 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம், மமிதா பைஜூ, கருணாஸ், கே.எஸ். ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

80, 90-களில் நடைபெற்ற வங்கித் திருட்டை மையமாகக் கொண்ட கதைக்களத்தில் உருவான இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்ளைப் பெற்றது. உலகளவில் ரூ. 50 கோடியை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ரூ. 80 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவானதால் வணிக ரீதியாக கர திரைப்படம் தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தோல்விப்படமாகவே அமைந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், கர திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் மே 28 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

Summary

Information regarding the OTT release of actor Dhanush's film Kara has emerged.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தோல்விப்படமான கர?

தோல்விப்படமான கர?

ஓடிடியில் வெளியானது எல்ஐகே!

ஓடிடியில் வெளியானது எல்ஐகே!

கரசாமி காலி! கருப்புசாமி?

கரசாமி காலி! கருப்புசாமி?

கர மேக்கிங் விடியோ!

கர மேக்கிங் விடியோ!

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மே 2026, 2:48 pm IST
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மே 2026, 12:58 pm IST