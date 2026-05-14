ஓடிடியில் தனுஷின் கர எப்போது?

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
போர்த்தொழில் படத்தின் இயக்குநரான விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ’கர’. இப்படம், ஏப்ரல் 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.
வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம், மமிதா பைஜூ, கருணாஸ், கே.எஸ். ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
80, 90-களில் நடைபெற்ற வங்கித் திருட்டை மையமாகக் கொண்ட கதைக்களத்தில் உருவான இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்ளைப் பெற்றது. உலகளவில் ரூ. 50 கோடியை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ரூ. 80 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவானதால் வணிக ரீதியாக கர திரைப்படம் தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தோல்விப்படமாகவே அமைந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், கர திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் மே 28 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Summary
Information regarding the OTT release of actor Dhanush's film Kara has emerged.
