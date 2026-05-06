தோல்விப்படமான கர?

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்படம் வரவேற்பு இல்லாமல் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் கடந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. போர்தொழில் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய படமென்பதால் தனுஷ் ரசிகர்களைத் தாண்டி பொது ரசிகர்களிடமும் எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது.
ஆனால், தொய்வான கதை - திரைக்கதையால் கிரைம் திரில்லருக்கு உண்டான பதற்றமும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளுக்கான அழுத்தமும் சரியாக பதிவாகவில்லை என எதிர்மறையான விமர்சனங்களைச் சந்தித்தது.
மேலும், ரூ. 80 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் இதுவரை திரையரங்குகளில் ரூ. 40 கோடியை மட்டுமே வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், இப்படம் வணிக ரீதியாகவும் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளதாகவே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
உளவாளியாக நடிக்கும் தனுஷ்?
கரசாமி காலி! கருப்புசாமி?
கர மேக்கிங் விடியோ!
ஏப்.19-ல் தனுஷின் கர படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா!
வீடியோக்கள்
"நன்றிகெட்ட Congress கட்சி”: விளாசிய DMK ஆர்.எஸ்.பாரதி
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்து மாணிக்கம் தாகூர்! | TVK | Congress
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு