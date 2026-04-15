ஏப்.19-ல் தனுஷின் கர படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா!

நடிகர் தனுஷின் “கர” திரைப்படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா வரும் ஏப். 19 ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போர் தொழில் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “கர”. எழுத்தாளர் ஆல்ஃபிரட் பிரகாஷ் இப்படத்துக்குத் திரைக்கதை எழுதியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில், 90-களில் நடைபெறும் வங்கிக் கொள்ளையைப் பற்றிய கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளது.
இத்துடன், இப்படத்தில் நடிகர்கள் ஜெயராம், கே.எஸ். ரவிக்குமார், மமிதா பைஜூ, கருணாஸ், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, பிருத்விராஜ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கர திரைப்படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப். 19) சென்னை ஜவஹர்லால் உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறும் என படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, வரும் ஏப்ரல் 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள “கர” படத்தை தமிழகத்தில் ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வெளியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
the pre-release event for actor Dhanush's film “Kara” will be held on April 19th.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு