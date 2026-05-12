ரூ. 50 கோடி வசூலித்த கர?

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்பட வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் கடந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. போர்தொழில் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய படமென்பதால் தனுஷ் ரசிகர்களைத் தாண்டி பொது ரசிகர்களிடமும் எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது.
ஆனால், தொய்வான கதை - திரைக்கதையால் கிரைம் திரில்லருக்கு உண்டான பதற்றமும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளுக்கான அழுத்தமும் சரியாக பதிவாகவில்லை என எதிர்மறையான விமர்சனங்களைச் சந்தித்தது.
இதனால், தனுஷ் ரசிகர்களும் தங்களின் அதிருப்தியைத் தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 50 கோடியை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ரூ. 80 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவானதால் வணிக ரீதியாக இப்படம் தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தோல்விப்படமாகவே அமைந்துள்ளதாகவும் தெரிகிறது.
Information has emerged regarding the box office collections of actor Dhanush's film, kara
