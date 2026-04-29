கர மேக்கிங் விடியோ!

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்படத்தின் மேக்கிங் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் நாளை (ஏப். 30) வெளியாகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ், ஜெயராம், கருணாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
2.41 மணி நேரம் கால அளவு கொண்ட இப்படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. படத்திற்கான முன்பதிவும் துவங்கியுள்ளதால் விறுவிறுப்பாக டிக்கெட் விற்பனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் மேக்கிங் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். 90-களில் இருந்த ராமநாதபுரம் பேருந்து நிலையம், வங்கிகள், வணிக கட்டடங்கள் என 40 ஏக்கரில் செட் அமைத்து அவற்றை உருவாக்கியிருந்தது கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
The making video of actor Dhanush's film Karnan has been released.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
திருட மட்டும்தான் தெரியும்... கர டிரைலர்!
ஏப்.19-ல் தனுஷின் கர படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா!
கர கதையிலேயே நாயகத் தன்மை உண்டு: தனுஷ்
கர படத்தின் கதாபாத்திரங்கள் சிறப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை