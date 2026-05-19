Dinamani
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு 19 புதிய நீதிபதிகள்! கொலிஜியம் ஒப்புதல்! எல்லோரையும் எல்லாக் காலமும் ஏமாற்ற முடியாது! முதல்வர் விஜய்யை விமர்சித்த ஸ்டாலின்!பழவேற்காடு மீனவர் வலையில் மர்ம பொருள்!தெருநாய்களை பராமரிப்பு மையத்தில்தான் அடைக்க வேண்டும்! திருத்தம் கோரிய மனுக்கள் தள்ளுபடி!
/
செய்திகள்

தனுஷ் - 55 வெளியீடு எப்போது?

தனுஷ் - 55 குறித்து...

News image

நடிகர் தனுஷ், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி

Updated On :19 மே 2026, 3:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷின் 55-வது திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் தன் 55-வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை தனுஷே தயாரிக்கவும் செய்வதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இதில் வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலாவும் நடிக்கின்றனர். மம்மூட்டி காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இப்படத்தில் தனுஷ் உளவாளியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. த்ரில்லர் கதையாக உருவாகும் இதன் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை இந்தாண்டு அக்டோபர் மாதம் ஆயுத பூஜை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாம். அதே அக்டோபர் வெளியீடாக நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் படமும் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Information has emerged regarding the release of actor Dhanush's 55th film.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஓடிடியில் தனுஷின் கர எப்போது?

ஓடிடியில் தனுஷின் கர எப்போது?

ரூ. 50 கோடி வசூலித்த கர?

ரூ. 50 கோடி வசூலித்த கர?

கர மேக்கிங் விடியோ!

கர மேக்கிங் விடியோ!

இதுதான் புரமோஷனா? புலம்பும் தனுஷ் ரசிகர்கள்!

இதுதான் புரமோஷனா? புலம்பும் தனுஷ் ரசிகர்கள்!

விடியோக்கள்

மத்திய அரசின் மறைமுக அழுத்தத்திற்கு அடிபணிய மாட்டோம்! - அமைச்சர் Rajmohan | PM SHRI | TVK

மத்திய அரசின் மறைமுக அழுத்தத்திற்கு அடிபணிய மாட்டோம்! - அமைச்சர் Rajmohan | PM SHRI | TVK

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?