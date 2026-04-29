படையப்பா மறுவெளியீட்டு வெற்றி... தயாரிப்பாளருக்கு தங்கச் சங்கிலி பரிசளித்த ரஜினி!

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 8:14 am

நடிகர் ரஜினிகாந்த் படையப்பா படத்தின் இணை தயாரிப்பாளரான தேனப்பனுக்கு தங்க சங்கிலி பரிசளித்துள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 75-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கடந்தாண்டு தமிழகம் முழுவதும் படையப்பா அதிக திரைகளில் மறுவெளியீடானது. எதிர்பார்த்ததை விட, மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று மறுவெளியீட்டிலும் ரூ. 20 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது.

முக்கியமாக, இப்படத்தை பார்க்காத இன்றைய இளைஞர்கள் பலரும் படத்தைப் பார்த்து உற்சாகம் அடைந்தனர். இதனால், 25 ஆண்டுகள் கழித்து மறுவெளியீடாகியும் வசூல் வெற்றியைப் பெற்றது ரசிகர்களிடம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில், இதற்காக இப்படத்தின் இணை தயாரிப்பாளரான பி.எல். தேனப்பனை நேரில் அழைத்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பரிசாக அளித்துள்ளார்.

Actor Rajinikanth has gifted a gold chain to Thenappan, the co-producer of the film Padayappa

