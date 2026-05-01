இட்லி கடை படத்தை விடக் குறைவு: கர முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான கர திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...

கர திரைப்படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / தனுஷ்.

Updated On :1 மே 2026, 12:47 pm

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான கர திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.9.14 கோடி வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இன்னும் அதிகாரபூர்வ வசூல் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், படத்துக்கு எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் தயாரிப்பில் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் கர திரைப்படம் நேற்று (ஏப்.30) உலகம் முழுவதும் வெளியானது.

இந்தப் படத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம், மமிதா பைஜூ, கருணாஸ், கே.எஸ். ரவிக்குமார் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

வறுமையின் காரணமாகவும் கடன் தொல்லையினாலும் வங்கியில் திருடும் தனுஷ் சிறப்பாக நடித்திருந்தாலும் படத்தின் சுவார்சியமற்ற திரைக்கதையினால் திரையரங்கமே அமைதியாக இருக்கிறது.

இந்தியாவில் மட்டுமே இந்தப் படம் 6.64 கோடி ரூபாயும் வெளிநாட்டில் ரூ.2.50 கோடியும் வசூலித்துள்ளதாக ஆங்கில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

முன்னதாக தனுஷின் இட்லி கடை திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.11 கோடி வசூலித்தது. ஆனால், கர திரைப்படம் அதைவிடவும் குறைவாக வசூலித்து அதிர்ச்சியளித்துள்ளது.

Lower than Idli Kadai: Kara film sees sluggish collections on Day 1!

