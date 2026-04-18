கர டிரைலர் அறிவிப்பு!

தனுஷ் நடித்த கர திரைப்படத்தின் டிரைலர் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் வருகிற ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ், ஜெயராம், கருணாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது.
1990-களில் ராமநாதபுரத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒன்றை மையமாக வைத்து இப்படத்தின் கதையை உருவாக்கியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை நாளை (ஏப். 19) வெளியிடுவதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இசைவெளியீட்டு விழாவும் அன்றே நடைபெறவுள்ளதால் தனுஷ் பேச்சும் கவனம் ஏற்படுத்தலாம் எனத் தெரிகிறது.
An announcement has been made regarding the trailer for the film Kara, starring Dhanush.
தொடர்புடையது
ஏப்.19-ல் தனுஷின் கர படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா!
கர கதையிலேயே நாயகத் தன்மை உண்டு: தனுஷ்
கர டிரைலர் எப்போது?
கர படத்தின் கதாபாத்திரங்கள் சிறப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு